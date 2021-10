Saint-Lô. Tempête Miguel : des vents jusqu'à 95 km/h en Normandie

On attend de forts coups de vent dans la Manche, le Calvados, mais aussi dans l'Orne. Des rafales vont atteindre les 95 km/h ce vendredi 7 juin, en fin de soirée notamment. Le vent soufflera encore à 60 65 km/h samedi 8 juin.

Ces vents sont issus d'une forte dépression baptisée Miguel, qui impacte les côtes Atlantiques et qui va remonter vers la Bretagne et la Normandie.

Prudence en mer !

La mer sera agitée à forte (4 à 5), la préfecture maritime déconseille toutes pratiques de loisirs nautiques. Pour les plaisanciers, il est conseillé de différer tout départ en mer, de vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Toute perte de matériel en mer (annexe, voile…) doit être immédiatement signalée au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), dont le numéro d'appel est le 196. Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, il est demandé d'être particulièrement vigilants, notamment sur les plages et l'estran.

