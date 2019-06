Tempête Miguel: 10 départements en vigilance orange dans l'ouest et le centre

Deux nouveaux départements, la Sarthe et le Loir-et-Cher, ont été ajoutés vendredi matin à la liste des huit déjà placés en vigilance orange dès jeudi, à savoir la Charente-Maritime, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne.

Cette vigilance orange est prévue jusqu'à 19h00 vendredi mais les vents devraient faiblir nettement par l'ouest à partir du milieu d'après-midi, selon Meteo France.

Par ailleurs, la plus grande partie de la France, à l'exception de la côté méditerranéenne et de la grande région toulousaine, est également placée en vigilance jaune.

On attend des rafales maximales de 110 à 120 km/h sur le littoral, de 100 à 110 km/h dans l'intérieur. Des rafales de 118 km/h ont été relevées à Saint-Clément des Baleines, 111 km/h à Chassiron (Charente-Maritime), 110 km/h au Cap-Ferret (Gironde), 106 km/h à L'Ile d'Yeu (Vendée), indique Météo France.

Après la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et la Vendée en début de journée, les vents forts devaient gagner en cours de matinée et début d'après-midi le Poitou ainsi que les départements en vigilance orange des Pays-de-la-Loire et du Centre.

A Nantes, les parcs et jardins sont fermés au public toute la journée de vendredi, a indiqué la Ville.

En Vendée, toutes les laisons avec l'île d'Yeu sont annulées pour la journée. De leur côté, les pompiers du département sont intervenus environ 35 fois depuis le matin, essentiellement pour des chutes d'arbres et de matériaux, selon le Codis. Une personne a été légèrement blessée, touchée par une bâche qui s'est envolée.

A La Roche-sur-Yon, l'ouverture de la foire prévue vendredi a été reportée à samedi "pour des raisons de sécurité", ont indiqué les organisateurs sur les réseaux sociaux. De même, à Parthenay (Deux-Sèvres), la foire est fermée vendredi.

En Charente-Maritime, la préfecture a interdit la circulation, limitée à 50 km/h, sur le pont de l'île d'Oléron aux piétons, deux roues, véhicules avec remorques, etc... en vertu du niveau d'alerte 2.

Le pont de l'île de Ré reste en alerte 1 avec des restrictions de circulation relativement similaires.

Enfin, par mesure de précaution, la circulation est interrompue jusqu'à 17h00 sur les lignes TER Bordeaux-La Rochelle, Royan-Angoulême, Royan-Niort et Poitiers-La Rochelle.

Météo-France avait qualifié jeudi cette tempête "d'intensité moyenne", soulignant qu'elle était "inhabituelle à cette période de l'année".

