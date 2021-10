Tempête Miguel: pluie et vents violents, huit départements en vigilance orange

L'organisme a placé à partir de jeudi 16h00 en vigilance orange les départements de Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Indre-et-Loire et Indre, où des rafales de 110 à 120 km/h, accompagnées de pluies, sont attendues.

Selon Météo France, cette nouvelle perturbation pluvieuse bien active gagnera le pays par la façade océanique dès la nuit de jeudi à vendredi.

En début de journée, la dépression Miguel remonte vers le sud de la Bretagne et le vent se renforce nettement sur la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et la Vendée puis les vents forts gagnent en cours de matinée le Poitou, les départements en vigilance orange des Pays-de-la-Loire et du Centre.

On attend des rafales maximales de 110 à 120 km/h sur le littoral et de 100 à 110 km/h dans l'intérieur.

Sur les départements limitrophes en vigilance jaune vent, les rafales seront parfois voisines de 90 km/h.

La perturbation se décalera vers l'Est en cours de journée en prenant un caractère instable. A l'arrière, un temps de traîne chargé d'averses se mettra en place avec une activité orageuse plus marquée entre le Poitou-Charentes et le quart nord-ouest du pays.

Sur la plupart des régions, le vent de secteur sud à sud-ouest soufflera de 70 à 90 km/h en rafales, jusqu'à 100/110 km/h en matinée des Pays-de-la-Loire et du Poitou-Charentes à l'ouest de la région Centre, voire 120 km/h sur les côtes. Sur le sud de la région lyonnaise ainsi que sur le Massif central, le vent de sud atteindra temporairement les 90 à 100 km/h en pointes.

Météo France prévient que des dégâts importants sont à attendre. Les conditions de circulation peuvent être localement difficiles et quelques perturbations peuvent affecter les transports aériens et ferroviaires [et maritimes].

L'est de PACA et la Corse conserveront un temps plus clément avec de belles éclaircies.

Le matin, les températures iront de 9 à 15 degrés, jusqu'à 16 à 17 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 15 à 21 degrés sur une grande moitié ouest du pays, 22 à 28 degrés ailleurs, jusqu'à 29 à 30 degrés en Alsace et en Corse.

