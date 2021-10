Lyon (AFP). Bouchons sur les routes et vents violents attendus dans la Loire et le Rhône

Météo France prévoit dès la mi-journée et jusqu'à la fin de la nuit suivante "des rafales de 100 à 110 km/h (localement 120 km/h) en plaine sur un axe Saint-Etienne/Lyon", et de 80 à 100 km/h ailleurs. "Les départements limitrophes sont également partiellement concernés" par ces vents forts, a ajouté le prévisionniste. En conséquence, Bison Futé recommande de réduire sa vitesse notamment lors des dépassements et à l'entrée ou la sortie de zones abritées comme des tunnels ou des ponts. Les véhicules hauts, avec des attelages ou les deux-roues sont particulièrement sensibles alors il fait faire attention à maintenir sa trajectoire. Vers 8H00, le trafic était déjà dense sur le réseau autoroutier en direction des stations de sport d'hiver et le plus fort des bouchons devrait comme d'habitude intervenir à la mi-journée.

