Lyon (AFP). Alerte neige et avalanches sur les Alpes samedi matin, neige en Ile-de-France

Dans les Alpes, l'alerte, prévue de 03H00 à 13H00 samedi, concerne les Alpes-Maritimes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. C'est un "épisode hivernal classique pour les régions concernées mais nécessitant une vigilance particulière dans le contexte de retour de vacances d'hiver", prévient Météo-France, à la veille du retour de stations des vacanciers de la zone C (Paris, Montpellier et Toulouse). La journée de samedi est classée orange tant dans le sens des départs que des retours en Rhône-Alpes. Il y a aura en conséquence des risques de neige et verglas sur le réseau routier. Le risque d'avalanches sera "fort", de 4 sur 5, sur les massifs de Savoie, Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes. Dans le Mercantour (Alpes-Maritimes), "les chutes de neige attendues seront très abondantes (1 mètre en 12 heures au-dessus de 1.800 m)" et "des départs spontanés de grosses avalanches seront possibles samedi matin, pouvant atteindre des secteurs routiers exposés". C'est en fin de nuit et en début de matinée que le risque sera le plus important, avant que les précipitations perdent en intensité. Le week-end dernier, la Savoie et les Alpes-Maritimes avaient déjà fait l'objet d'une alerte météo. En Ile-de-France, à partir du milieu de la nuit de vendredi à samedi, "les précipitations pourront prendre un caractère continu sous forme de pluie et neige mêlées, voire de neige seule", indique Météo-France. Cette neige "tiendra temporairement au sol. La couche atteindra 1 à 3 cm, localement 5 cm", mais il ne devrait pas y avoir de verglas, ajoute-t-elle. Les Yvelines et le Val-d'Oise sont les départements les plus exposés à ce phénomène, précise Météo-France. La situation devrait s'améliorer en Ile-de-France à partir du milieu de la matinée samedi, "avec des précipitations devenant intermittentes et des températures un peu plus clémentes", selon Météo-France.

