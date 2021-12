Paris (AFP). Avalanches et neige: alerte orange réduite à quatre départements

Les Alpes-Maritimes, la Savoie et la Haute-Savoie ont été maintenues en vigilance orange, probablement jusqu'en début d'après-midi, en raison d'un risque "fort" d'avalanches sur les massifs de ces départements et même "très fort" en ce qui concerne le Mercantour. Ils ne sont en revanche plus en vigilance neige. La vigilance orange a été levée totalement pour l'Isère. "Sur le massif du Mercantour, les chutes de neige sont très abondantes (1 mètre en 12 heures au-dessus de 1.800 mètres). Le risque d?avalanche augmente fortement ce matin. Des départs spontanés de grosses avalanches seront possibles, pouvant atteindre des secteurs routiers exposés", indique Météo France dans son bulletin. La route d'accès à la station de sports d'hiver d'Isola 2000 (Alpes-Maritimes), est coupée dans les deux sens depuis 00H10 samedi, "en raison des conditions météo", a indiqué la préfecture. La route de la petite station de Casterino et du col de Tende, près de la frontière italienne, est également coupée samedi. Si les huit départements d'Ile-de-France ne sont plus non plus concernés par cette alerte météorologique, l'Oise est en revanche maintenue en vigilance orange, probablement jusqu'à la mi-journée, en raison des chutes de neige attendues encore "quelques heures" sur ce département.

