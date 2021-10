Les Red Hot Chili Peppers sont bel et bien de retour.

La sortie du nouvel album du groupe est prévu au 29 août. Alors qu'il envisageait un temps de baptiser ce projet "Dr. Johnny Skinz's Disproportionately Rambunctious Polar Express Machine-head" - il a finalement décidé de le nommer plus simplement "I'm With You".

Enregistré sous l'égide de Rick Rubin, ce disque succédera à "Stadium Arcadium", paru en 2006.