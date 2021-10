Cet homme fait le tour du monde pour manger des pizzas !

Son objectif est de goûter des pizzas dans tous les pays où il se rend, il en est à plus de 30 pour l'instant.

Ce qui le fascine c'est de voir que ce plat est disponible partout, qu'il s'agissent des pays les plus développés aux îles les plus reculées. Un périple qu'il partage en photos sur son blog Travel Slice et son compte Instagram.

Voici l'occasion de voyager, sans bouger de chez vous de Chicago à Budapest en passant par le Brésil et différentes villes des Etats-Unis.