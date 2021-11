Selon une étude du site National Geographic, si on additionne tous nos pas on fait 3 fois le Tour de la Terre dans sa vie ! Ils ont pris une moyenne de 6000 pas/ jour et en faisant le calcul, le compte est bon.

C'est une moyenne, car si vous prenez le cas d'un marathonien, lui a certainement fait la distance Terre-Lune au moins 2 fois...