New York (AFP). New York à l'arrêt, la tempête plus grave que prévu

"Les piétons ont pris le pouvoir, c'est super" se réjouissait Andrew, marchant prudemment sur la 5e avenue, visage caché sous une grande capuche. "Mais ce n'est pas une journée idéale pour faire les courses", plaisantait sa femme. La neige, accompagnée de rafales de vent allant jusqu'à 80 km/heure, est tombée en abondance toute la journée et devait continuer une partie de la nuit dans la plus grande ville américaine. En fin d'après-midi, il était tombé 49 cm de neige à Central Park et près de 52 cm à l'aéroport de La Guardia. En dépit de la mobilisation de centaines de chasse-neige toute la journée, même les grandes avenues de Manhattan restaient résolument blanches samedi soir, et dans les rues perpendiculaires, les voitures étaient largement ensevelies. Toute la journée, des employés ont dégagé les trottoirs à la pelle, ou avec des souffleuses à neige, sans grand effet. Le maire Bill de Blasio, revoyant une nouvelle fois les estimations à la hausse, a précisé en fin d'après-midi que ces hauteurs pourraient atteindre 60 à 71 cm avant la fin de la tempête qui a paralysé l'est des Etats-Unis. Cela ferait de Jonas l'une des cinq plus importantes tempêtes à frapper New York depuis que les hauteurs de neige sont enregistrées en 1869, a-t-il ajouté. La tempête étant plus grave qu'anticipée, les bus ont cessé de circuler à la mi-journée. Toute la circulation a été interdite en début d'après-midi, sauf services d'urgence, pour une durée indéterminée. Les trains de banlieue ont été suspendus, certains tunnels et ponts fermés. Les parties aériennes du métro ont également été fermées, mais le maire a précisé samedi soir dans une conférence de presse que le métro souterrain resterait ouvert. Tous les vols étaient annulés de et vers les trois aéroports de La Guardia, Newark et John F Kennedy. Le maire a demandé aux New-Yorkais de rester chez eux, et ajouté, à propos de l'interdiction de circuler pour les véhicules, que la police "prendrait toutes les mesures nécessaires" pour la faire respecter, ce afin de faciliter notamment les opérations de déneigement. Les rares magasins ouverts dans la matinée ont rapidement fermé, les employés inquiets de pouvoir rentrer chez eux. - Rues vides de voitures - Mais la neige n'a pas pour autant découragé certains New-Yorkais, ravis d'une ville brièvement apaisée, et dont les rues et avenues étaient vides de voitures. A Madison Square Park, près du célèbre immeuble du Flatiron, certains avaient chaussé les raquettes, des familles étaient engagées dans de joyeuses batailles de boules de neige. Des enfants étaient occupés à construire un igloo, près d'un bonhomme de neige assis sur un banc. Plus au sud, à Washington Square, dans le quartier de Greenwich Village, d'autres enfants emmitoufflés jouaient avec des luges en plastique près de la fontaine centrale. Mais Leo, concierge dans un immeuble de luxe, ne cachait pas son inquiétude à la question de savoir comment il allait rentrer chez lui. "Je finis à 23H00, j'habite dans le Bronx. J'espère que le métro va rester ouvert, après je dois prendre un bus. S'il n'y a pas de bus, je ne sais pas, je marcherai", confiait-il. Juan, un barman mexicain de Greenwich village se désolait lui d'une journée particulièrement désoeuvrée. "J'espère que les gens vont se fatiguer de jouer dans la neige, et vont venir manger et boire", confiait-il, lui aussi inquiet que le métro reste ouvert, afin qu'il puisse rentrer chez lui à la fin de sa journée.

