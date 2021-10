Une femme de 32 ans a été condamnée à un an de prison avec sursis et 3 000€ de dommages et intérêts ce matin par le tribunal de Cherbourg (Manche).

Elle était poursuivie pour vol et usage de chèques contrefaits, en récidive.

Du 17 août au 1er septembre 2010, elle a émis une trentaine de chèques pour un préjudice de plus de 2 700€.