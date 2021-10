Affaire Enzo : le père et l'oncle condamnés à de la prison ferme à Cherbourg

Le tribunal de Cherbourg a statué ce mardi 12 avril dans l'affaire de l'enlèvement d'Enzo.

Ce petit Tourlavillais a été enlevé en octobre 2008 à Sainte-Mère-Église par son père et deux complices. Emmené au Maroc, on a depuis plus aucune nouvelle de lui.

Malgré son incarcération au Maroc, Oussama Taïbi, le père de l'enfant, a été condamné à trois ans de prison ferme. Son frère, présent à l'audience, a quant à lui écopé de six mois de prison ferme pour complicité. Le troisième prévenu a été relaxé.

Des décisions accueillies avec satisfaction par Coralie Eugène, la mère du petit Enzo.