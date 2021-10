Basket : le centre de formation mondevillais peut asseoir sa suprématie

Pour avoir le droit de défier le plus grand club de l'Hexagone, les jeunes mondevillaises ont remporté le Final four disputé à Châteaurenard (13) les 28 et 29 mai. Ce ne fut pas une mince affaire. En demi-finale, elles ont difficilement disposé de Basket Landes (58-53). « Ça s'est joué à rien, assure Yannick Poulen, assistant-coach de l'équipe. Le match aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. » Mais alors qu'elles menaient de deux points, les Mondevillaises ont profité d'un tir primé de Pauline Bétis dans la dernière minute pour assurer leur succès. La meneuse a récidivé dès le lendemain, en finale contre Challes-les-Eaux.

En route pour le doublé

Dans une partie toute aussi indécise, elle a de nouveau donné cinq points d'avance à son équipe d'un tir dégainé derrière la ligne des 6m25. Il restait un peu plus d'une minute à jouer et, malgré un ultime panier adverse, l'USOM géra parfaitement son avantage (65-62). Après avoir compté sept longueurs de retard à la mi-temps (44-37), Mondeville revenait de loin. « On a très bien défendu tout au long du match, explique Yannick Poulen. Il fallait simplement corriger le manque d'adresse en deuxième mi-temps et c'est ce que nous sommes parvenues à faire. » Vainqueur du championnat de France cadettes il y a quelques semaines, Mondeville est en course pour un joli doublé. Les jeunes mondevillaises rêvent d'une revanche face aux Berruyères, qui les ont éliminées en demi-finale de la Coupe de France.