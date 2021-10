Jakarta (AFP). Attentats: Starbucks ferme tous ses cafés de Jakarta jusqu'à nouvel ordre

"Ce magasin et tous les autres magasins Starbucks de Jakarta demeureront fermés, par mesure de précaution, jusqu'à nouvel ordre. Nous suivons de près cette situation", a annoncé le groupe dans un communiqué émis de son siège à Seattle. Le groupe a pris cette décision après une "explosion" survenue "près" d'un de ses cafés situé non loin d'une guérite de la police, ajoute le texte. "Un client a été blessé et soigné sur les lieux, nos employés sont sains et saufs". La police indonésienne a annoncé que quatre assaillants, dont deux kamikazes, auteurs présumés de ces attaques, avaient été tués par les forces de l'ordre.

