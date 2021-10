La compagnie ferroviaire du Japon maintient une gare ouverte pour une seule passagère

Plus personne n'utilise cette gare isolée sur l'île d'Hokkaido, à l'exception d'une et une seule étudiante. Il y a trois ans, le projet de la démanteler était sur la table, mais la Japan Railways, l'équivalent de la SNCF au Japon, estime qu'elle n'a pas le droit de priver quiconque de s'instruire. C'est la raison pour laquelle elle tient à maintenir le passage du train afin que cette enfant puisse se rendre en cours.

La Kami-Shirataki Station est certainement la gare la moins rentable du pays. Et pourtant, la société s'est engagée à fournir ce service à la jeune fille tant qu'elle en aura besoin, jusqu'à l'obtention de son diplôme. Seulement deux trains y passent chaque jour. Et la Japan Railways a même été jusqu'à aménager les horaires du train, aux horaires de cours de la jeune étudiante. Le premier train passe à 7h du matin, le second à 17h.

Les japonais restent bouché bée devant cette initiative très positive : "On ne laisse personne derrière", se réjouit un habitant d'Hokkaido, "surtout quand il s'agit d'éducation. Je trouve ça génial que mon pays le rappelle de cette manière, en permettant à une lycéenne d'étudier, quelle que soit sa situation."