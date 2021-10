Adele refuse un gros paquet d'argent pour pouvoir rester avec ses amis.

En vérité, la jeune femme a très peur de perdre son identité et de devenir quelqu'un d'autre. Elle veut continuer à vivre une vie normale, comme celle que ses amis mènent. "Il vous faut construire des relations. J'en suis à un point où mes amis sont des amis pour la vie. Je ne veux pas oublier comment c'est d'être normale.", a déclaré Adele, selon The Sun. Pourtant, les organisateurs de festivals étaient prêts à payer gros pour qu'Adele fasse partie de leur line-up. Mais la chanteuse ne voit pas son bonheur dans l'argent.



Neuvième album solo pour le chanteur Lenny Kravitz qui vient d'annoncer la sortie prochaine de Black And White America prévue pour le 22 août ainsi qu'une série de concerts passant par la France cet automne. Trois ans après la sortie de It is time for a Love Revolution (2008), on s'impatiente d'écouter ce Black And White America dont on a encore peu d'infos, hormis quelques titres de la tracklist : "Come On Get it", "Do it", "The Faith of a child", "Super Love" et "Dream". Lenny Kravitz sera de passage zu Zénith de Nantes le 23 Octobre prochain et à Paris Bercu le 29 Novembre !



La première Fête de la jeunesse se déroulera mardi prochain. Au programme, notamment: un concert gratuit au Zénith de Paris organisé par le secrétariat d'Etat chargé de la Jeunesse et de la Vie associative.

Aaron, James Blunt, Jenifer, Shy'm, Lilly Wood & the Prick, Magic System, Luce, Julian Perretta, Laurent Wolf, Medi, Colonel Reyel, Quentin Mosimann ou encore Sheryfa Luna se produiront à cette occasion à partir de 19 h.