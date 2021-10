Soldes : la bataille du web a commencé à Rouen

Séverine, responsable de Pas de Géant, une boutique seinomarine en ligne proposant des chaussures pour grandes pointures, aborde ces soldes avec enthousiasme : "C'est une période importante, surtout les premiers jours. Pour une offre spécifique comme la nôtre, les acheteurs n'attendent pas les dernières démarques pour se procurer les produits de peur qu'il n'y en ait plus." Le prix de base, souvent moins cher dans les e-commerces que dans un magasin ayant pignon sur rue, peut parfois attiser la concurrence avec ces derniers. Mais Églantine Thorel, vendeuse à Dominick, chausseur pour enfants, n'y croit pas : "Le marché enfant reste protégé, les parents ont besoin de conseils et à distance, cela reste difficile de les aider !" Mais le e-commerce et l'essayage ne sont pas forcément à opposer. La preuve en est Cross Shopping, fondé à Rouen par Pierre David Ndoba et qui propose d'exposer les produits de ses e-commerçants partenaires, dont Pas de Géant : "La vitrine physique reste capitale." Preuve qu'essayer vaut encore mieux que de cliquer.