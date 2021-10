Comment réduire de 50% le gaspillage alimentaire ces prochaines années ?

Un certain nombre de restaurateurs sont désormais vivement incités à proposer à leurs clients un doggy bag afin qu’ils puissent repartir avec leurs restes.

Cette recommandation s’inscrit dans le cadre de la mise en application du dernier seuil de la loi sur les biodéchets, votée en 2011. L’objectif ? Réduire le gaspillage de près de 50% d'ici à 2025.

Il s’agit uniquement d’une recommandation et non d’une obligation et concerne les grands restaurants (entre 150 et 200 couverts par jour).