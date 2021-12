50% des français déteste ça au restaurant

50% d'entre nous déteste qu'un serveur nous demande si le ça se passe bien ou si c'était bon alors qu'on a pas encore goûté son plat !

Un chiffre glané sur le site l'internaute, donc je sais pas ou vous vous situez moi ça me plaît qu'on me demande si mon repas me plaît en règle générale, pas toutes les 2 minutes mais je considère que c'est une marque de respect.

Après c'est différent si c'est Philippe Etchebest je reste muet comme une carpe et attend que l'orage passe...

Wilfried