Bilan sportif: Rouen Métrople Basket, une première partie de saison compliquée

Le bilan statistique

Après 15 matchs en championnat, les Rouennais occupent aujourd'hui la 16ème place du classement juste avant la zone de relégation. Ils ont un bilan de quatre victoires pour onze défaites.

Ce que l'on a aimé

Une préparation d'avant-saison réussie. Avec cinq victoires lors de ses six matchs de préparation face à d'autres équipe de Pro A, les joueurs du RMB pouvaient entrevoir l'avenir sereinement. Finallement, il n'en sera rien à mi-saison.

Quelques grosses victoires. Malgré le nombre de victoires plutot faible, les Normands peuvent se réjouir d'avoir réussi à s'imposer contre quelques cadors de la Pro A comme Paris-Levallois (68-80), Strasbourg (88-79) où encore dans le derby de la Seine-Maritime face à Saint-Thomas le Havre (80-72).

Ce que l'on a moins aimé

Des non matchs. Le Rouen Métropole Basket a neanmoins subit des grosses désilusions comme face à Gravelines en ouverture de la saison (89-67), face au Mans (61-79), où encore à Monaco avec la plus grosse défaite de la saison (90-58).

Ce que l'on attend en 2016

Le maintien. Après une première partie de saison compliquée et des mouvements dans l'effectif, on espère que le club Normand pourra se dégager du fond du classement en s'éloignant le plus possible de la zone de relégation et de la spirale négative dans laquelle il est englué actuellement et se maintenir dans l'Elite du Basket Français.

Du monde au Kindarena. Le basket peine à s'installer dans la capitale Normande qui possède pourtant une salle pouvant accueillir environ 6000 personnes mais les résultats du club Rouennais ne permettent pas d'attirer du monde dans cette salle qui sonne souvent creux les soirs de matchs.