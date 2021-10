Il détruit à la masse la PS4 de son fils

Les japonnais sont connus pour leur rigueur, exigence et fermeté. Alors quand un enfant n'obéit pas, il y a forcément des sanctions.

Ce père avait prévenu son fils : ''Pas de consoles, il faut se concentrer sur les études''. L'ado, ne l'ayant pas entendu de cet oreille, revient à la maison, bruyamment et en compagnie d'un ami, avec une console de jeu toute neuve. Le père exhorte son fils à la ramener, sous peine de rentrer dans une ''fureure noire''.



Toujours pas décidé à obéir à son paternel, il branche sa console et commence à la faire fonctionner. Quelques instants plus tard, l'homme rentre, masse de chantier à la main, et va appliquer la sentence. Sa console sera détruite sous ses yeux.