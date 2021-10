Paris (AFP). Angela Merkel, personnalité la plus influente de 2015 selon la rédaction de l'AFP

La chancelière allemande Angela Merkel a été la personnalité la plus marquante ou influente de l'année 2015, selon la rédaction de l'AFP, qui met ainsi en lumière son rôle central dans la crise des migrants et dans la négociation entre la Grèce et l'UE. Comme l'an dernier, les journalistes de l'AFP partout dans le monde, quelles que soient leur langue de travail, leur nationalité ou leur spécialité (texte, photo, vidéo, etc) se sont prononcés sur les personnalités de tous horizons qui ont fait l'actualité de l'année 2015. Angela Merkel précède dans ce classement Vladimir Poutine qui, l'an dernier, avait été jugé personnalité la plus influente par la rédaction de l'agence. Voici les dix premières personnalités retenues par l'AFP: ANGELA MERKEL - La politique de la porte ouverte de la chancelière a attiré en 2015 un million de réfugiés en Allemagne. Conséquence du terrible conflit syrien, cette arrivée massive de réfugiés, plus grande vague migratoire depuis la Deuxième guerre mondiale en Europe, représente un défi majeur pour le continent dont elle a révélé les fractures. Devenue "Mama Merkel" pour les Syriens et Afghans qui se pressent en Allemagne, la chancelière a été critiquée par plusieurs de ses homologues européens et sa politique a fait grincer des dents au sein de son propre parti. Son statut de leader naturel de l'Europe s'est également illustré lors de la crise grecque. En début d'année, c'était la fermeté allemande qu'elle incarnait face à la remise en cause des politiques d'austérité par le Premier ministre grec Alexis Tsipras et son gouvernement de gauche radicale. Time Magazine a également fait d'Angela Merkel la personnalité de l'année 2015. VLADIMIR POUTINE - Le président russe continue d'imprimer son tempo à une partie des grands dossiers internationaux. Mis au ban et placé sous sanctions par les Occidentaux à cause de la crise ukrainienne en 2014, il est revenu au centre du grand jeu diplomatique à la faveur du dossier syrien. Son allié Bachar al-Assad doit sa survie politique au puissant soutien politique puis militaire de la Russie. Et les deux alliés sont devenus incontournables dans les efforts diplomatiques internationaux qui semblent enfin s'ébaucher en cette fin d'année. LE PAPE FRANCOIS - De la réconciliation américano-cubaine au chemin de la paix en Colombie, le pape argentin continue d'influer sur les grands dossiers du continent dont il est originaire. Il est resté actif sur la scène mondiale en 2015 par quelques gestes spectaculaires, comme un courageux voyage en Centrafrique. Dans son rôle de chef de l'Eglise catholique, il poursuit sa difficile entreprise d'ouverture et de modernisation. LES PARISIENS - Ils avaient été 1,5 million à manifester dans les rues de la capitale française le 11 janvier quelques jours après les attentats contre Charlie Hebdo et un commerce casher (17 morts). Ils ont été de nouveau frappés le 13 novembre par des attentats du groupe Etat islamique qui ont fait 130 morts dans des cafés et la salle de concert du Bataclan, lieux symboliques du mode de vie parisien et désormais de la résistance au terrorisme jihadiste. ABOU BAKR AL-BAGHDADI - Il est resté invisible et presque silencieux tout au long de l'année. Mais le groupe dont il est le chef, Etat islamique, a étendu son action meurtrière bien au-delà des vastes territoires qu'il contrôle en Syrie et en Irak. Il est de plus en plus présent en Libye et a revendiqué les attentats de Paris et contre un avion russe en Egypte. AUNG SAN SUU KYI - L'icône birmane a remporté le 8 novembre, avec son parti, des élections législatives historiques. Après 30 ans de lutte pour la démocratique, elle est aux portes du pouvoir. DONALD TRUMP - A quelques semaines du début des primaires républicaines, l'homme d'affaires anti-establishment, conservateur et provocateur, reste largement en tête des sondages et pourrait bien se retrouver face à Hillary Clinton à la présidentielle américaine. ALEXIS TSIPRAS et YANNIS VAROUFAKIS - Le Premier ministre et l'ex-ministre des Finances ont symbolisé la résistance aux politiques d'austérité prescrites à la Grèce pour remédier aux années de gabegie et de gestion désastreuse. Même si Alexis Tsipras a dû revoir à la baisse ses ambitions, son parti Syriza sert de modèle à la gauche radicale en Europe, aujourd'hui représentée par le parti Podemos en Espagne. SEPP BLATTER - Quand le sport sort des stades pour occuper le terrain des affaires. Le scandale de la Fifa, et de son président jusqu'ici tout puissant, a totalement éclipsé les exploits des sportifs pendant l'année 2015. JOHN KERRY et MOHAMMAD JAVAD ZARIF - Parfois la diplomatie, la patience et la persévérance parviennent à résoudre les grandes affaires du monde. L'accord trouvé sur l'un des dossiers les plus complexes, le nucléaire iranien, en est une démonstration. A Genève ou à Vienne, les chefs des diplomaties américaine et iranienne ont été les artisans de ce compromis historique.

