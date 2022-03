Kaboul (AFP). Afghanistan: 6 soldats de l'Otan tués dans l'attentat suicide des talibans

Six soldats de la mission de l'Otan en Afghanistan ont été tués lundi dans un attentat suicide des rebelles talibans près de Kaboul, selon un nouveau bilan de cette attaque fourni par le QG de l'Alliance atlantique dans le pays. L'attaque, menée par un kamikaze à moto, visait une patrouille conjointe de l'armée afghane et des forces étrangères. Elle s'est produite près de la base de Bagram au nord de Kaboul et "a tué 6 soldats" étrangers, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'Otan qui n'a pas précisé leur nationalité.

