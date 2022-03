Los Angeles (AFP). Salles pleines et week-end record au box-office nord-américain pour Star Wars

Le "Réveil de la force", nouvel opus de la saga intersidérale "Star Wars", a éclipsé "Jurassic World" et "Harry Potter" pour son premier week-end dans les salles des Etats-Unis et du Canada, engrangeant des recettes records de 238 millions de dollars. Au niveau mondial, il s'en est fallu de peu pour qu'il batte les dinosaures de "Jurassic World", qui était sorti en juin simultanément en Chine, alors que le nouveau Star Wars n'y sortira qu'en janvier. Le film de J. J. Abrams avec Carrie Fisher, Mark Hamill et Harrison Ford récolte 279 millions de dollars dans le reste du monde pour ses cinq premiers jours, soit un total de 517 millions, contre 524,9 millions pour Jurassic World, selon la société spécialisée Rentrak qui a communiqué dimanche les chiffres provisoires du box-office. Selon Disney, il a battu le record d'une sortie en salles dans 18 pays dont la Russie et l'Allemagne, et arrive deuxième dans quatre autres dont la France et le Chili. Le film est projeté depuis vendredi sur 4.134 écrans aux Etats-Unis et au Canada. De New York à Los Angeles, les salles étaient pleines et les spectateurs ont souvent acheté leurs places plus d'une semaine à l'avance. A New York par exemple, les plus grands cinémas projetaient le film toutes les heures, parfois dès 6 heures du matin. "A tous les fans du monde entier qui non seulement sont venus en Force pour un lancement aussi excitant et astronomique, mais ont aussi traité le film comme le leur et ont préservé l'expérience des autres fans en n'en révélant pas les rebondissements: merci", a déclaré le président des studios Walt Disney, Alan Horn, dans un communiqué jubilatoire. En ligne de mire figurent maintenant les films "Avatar" (2009), "Titanic" (1997) et "Jurassic World" (2015), les trois plus grands succès mondiaux de cinéma en termes de recettes. "Avatar" et "Titanic", réalisés par James Cameron, sont les deux seuls films de l'histoire à avoir passé la barre des 2 milliards de dollars au box-office mondial. "Le Réveil de la Force" est sorti dans quasiment tous les marchés du monde cette semaine, à l'exception de la Grèce et l'Inde (24 décembre) et de la Chine (9 janvier). - Trois autres films prévus - Le film a toutes les chances de continuer sur sa lancée. Selon la société, 83% des spectateurs recommandent absolument le film, "un chiffre incroyablement fort", commente l'analyste de Rentrak Paul Dergarabedian. Disney, qui a racheté Lucasfilm, la société de George Lucas, pour quatre milliards de dollars en 2012, récolte les fruits de son investissement. Il a en projet trois autres films sur l'odyssée des Jedi et des forces maléfiques du Premier Ordre, sans compter les milliards attendus des ventes de produits dérivés. Les autres succès du box-office nord-américain sont ce week-end: 2/ "Alvin et les Chipmunks: à fond la caisse", un dessin animé qui raconte les aventures d'une bande de tamias espiègles (une sorte d'écureuil d'Amérique du nord ndlr) et de leur ami humain, arrive en seconde position avec 14,4 millions de dollars pour 3.653 écrans. 3/ "Sisters" avec Tina Fey et Amy Poehler, deux des femmes comiques les plus en vue aux Etats-Unis, a engrangé 13,42 millions de dollars pour sa sortie. 4/ Le dernier opus de la série "Hunger Games", "Hunger Games - la révolte: partie2" arrive à engranger 5,65 millions de dollars (254,44 millions en cinq semaines). 5/ "Creed - L'héritage de Rocky Balboa" avec Sylvester Stallone amasse encore 5,08 millions de dollars en 4ème semaine pour un total de 87,9 millions. 6/ Le gentil dinosaure du "Voyage d'Arlo", un autre Disney, a encaissé 4,23 millions de dollars en semaine 4 (96,55 millions au total). 7/ Le film d'horreur "Krampus", sur un démon de Noël qui se déchaîne contre une famille, aux antipodes de l'esprit de Noël, a engrangé 3,78 millions de dollars pour sa 3ème semaine (34,81 millions). 8/ "Au coeur de l'océan" de Ron Howard, qui raconte l'histoire vraie qui a inspiré Melville pour son "Moby Dick", fait encore 3,46 millions de dollars de recette en 2ème semaine avec un total de 18,6 millions. 9 et 10/ "Dilwale" et "Bajirao Mastani", deux films indiens sont au coude à coude avec respectivement 1,9 et 1,7 million de dollars.

