Los Angeles (AFP). Star Wars: record de 238 millions de dollars au box office nord-américain

Le "Réveil de la force", nouvel opus de la saga intersidérale "Star Wars", a comme prévu battu le record d'un week-end d'ouverture aux Etats-Unis et au Canada avec 238 millions de dollars au box-office, selon la société spécialisée Rentrak Le film de J. J. Abrams bat ainsi Jurassic World (208,8 millions de dollars, sorti en juin) pour un premier week-end nord-américain. Le record était prévisible car le film, sorti dans toutes les salles nord-américaines vendredi, avait engrangé plus de 120 millions de dollars pour sa journée de lancement, selon Disney. Il a été projeté sur 4.134 écrans, précise Rentrak. Au niveau mondial, le nouveau Star Wars récolte 517 millions de dollars et ne réussit pas à battre Jurassic World, qui avait bénéficié d'une sortie dans les salles chinoises et amassé 524,9 millions de dollars dans le monde. Le nouveau Star Wars sortira en Chine le 9 janvier, a rappelé Hollywood Reporter. Disney, qui a orchestré de main de maître le marketing du nouvel opus de la saga galactique, disait vendredi tabler sur 215 millions de dollars de recettes sur l'ensemble du week-end en Amérique du Nord. Au total, les plus grosses recettes de tous les temps sont pour les films Avatar (2009), Titanic (1997) et Jurassic World (2015). "Le Réveil de la Force", où les acteurs de la trilogie d'origine Carrie Fisher, Mark Hamill et Harrison Ford retrouvent les rôles qui les ont fait connaître dans le monde entier, est sorti dans 16 pays mercredi.

