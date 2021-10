Génération Music du 13/05/11

Paul McCartney serait en train d'écrire une chanson pour la chanteuse et actrice Charlotte Gainsbourg,

Le morceau intégrerait le prochain album de l'artiste, attendu dans les bacs courant 2012.

L''enregistrement du troisième opus de Charlotte Gainsbourg débuterait le mois prochain, avec l'aide de l'Américain Beck. L'album devrait sonner plus rock que les précédents et pourrait contenir quelques titres en français.



Le prochain album de Lady Gaga, Born This Wayqui sortira dans les bacs le 23 mai prochain, sera disponible sur la page Facebook de Samsung Mobile France en exclusivité et en pré-écoute dès Mercredi prochain, soit cinq jours avant sa sortie mondiale. Les internautes pourront écouter cet opus et échanger leurs impressions sur la page de la marque.

Samsung est aussi partenaire du jeu concours "French This Way" organisé par Universal Music avec Youtube. Pour participer, les internautes sont invités à créer leur vidéo autour du titre de son nouvel albumBorn This Way. Lady Gaga sélectionnera elle-même les vidéos les plus originales. La star décernera ensuite aux cinq lauréats de ce concours un Little Monsters Video Awards.



EMI Music vient d'annoncer le lancement d'une campagne, "Why Pink Floyd...?", qui comprendra la parution de titres inédits extraits des archives, la sortie de coffrets collector et la remasterisation de tous les albums studio des Pink Floyd. Les premières sorties sont attendues pour le 26 septembre prochain avec "The Dark Side Of The Moon", un des albums majeurs des Pink Floyd.



