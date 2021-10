Génération Music du 12/05/11

Le groupe The Killers emmené par Brandon Flowers se remet au travail pour un nouvel album."On a des piles de chansons qu'on veut chacun montrer aux autres. On va retourner dans cette pièce et se mettre au boulot", a-t-il déclaré.Après des titres comme Somebody Told Me, vous pouvez vous attendre à un nouvel album et à des concerts supplémentaires des Killers.Le chanteur britannique George Michael a annoncé mercredi son retour sur scène, après trois ans d'absence et pour 47 dates en Europe, où il sera accompagné par un orchestre de musique classique.L'ancien chanteur des Wham!, qui a vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde, interprétera de nouvelles versions de ses chansons durant cette tournée qui débutera le 22 août à Prague. Une date est aussi prévue à l'Opéra de Paris le 29 avril 2012, qui pourrait marquer le début d'une seconde tournée.Les Doors se reforment en hommage à Jim Morrison. Ray Manzarek et Robbie Krieger, l'organiste et le guitariste de The Doors, donneront un concert à Paris le 3 juillet, 40 ans jour pour jour après le décès dans la capitale française du légendaire chanteur du groupe californien Jim Morrison. Les deux membres fondateurs du groupe, lancé en 1965, se produiront au Bataclan. Ils seront accompagnés de Dave Brock au chant, Ty Dennis à la batterie et Phil Chen à la basse. Chanteur charismatique et provocant, icône du rock et poète psychédélique, Jim Morrison pour rappel a été retrouvé mort dans sa baignoire à Paris le 3 juillet 1971 à l'âge de 27 ans.