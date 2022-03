Rouen : et si vous offriez un olivier pour les fêtes de fin d'année ?

Ils y vendent des orangers, des citronniers et des oliviers de Provence. Le tout provient de Brignoles, dans le Sud. Les orangers et les citronniers vendus par le couple font même des petits, tous comestibles. "Les récoltes se font plutôt en fin d'année pour les citrons et pour les oranges, il faut compter deux récoltes par an. Dès que les fruits sont récoltés, les arbres refleurissent", explique Antoine.

Et contrairement aux idées reçues, ces arbres peuvent passer l'hiver dehors. "Ils ont besoin d'un climat naturel et il vaut mieux les laisser avoir froid que leur offrir une chaleur qui n'est pas naturelle", précise Anaïs Peyne. L'idéal pour conserver ces arbres, c'est la mise en terre si l'on dispose d'un petit jardin. "Sinon, on peut le laisser en pot, mais il faudra penser à grossir le pot d'une taille chaque année." Un cadeau qui change et plaira à coup sûr. "Les oliviers peuvent être millénaires et dureront plus longtemps que nous s'il se plaisent là où ils sont."