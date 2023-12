[Photos] Giberville. Le grand rush avant Noël au centre de tri de La Poste

A chaque fois que vous cliquez sur "validez votre commande" sur Internet, eux travaillent comme des fous. A l'approche des fêtes de fin d'année, les salariés de La Poste s'affairent à trier des milliers de colis sur la plateforme de Giberville, unique en son genre dans l'agglomération caennaise. Quatre camions pleins à craquer arrivent chaque jour pour être déchargés. "Quand vous les ouvrez, ça vous tombe dessus, plaisante François Condé, responsable de la livraison. Pour la période de Noël, il y a un camion supplémentaire qui arrive dans la nuit, à trois heures du matin."

15 000 colis à livrer par jour

Dans cette plateforme de 2 000m2, les petites mains s'activent pour trier les 15 000 colis quotidiens, contre 6 000 colis par jour le reste de l'année. Tout est scanné puis trié par code postal pour faciliter la tournée du livreur. Pour absorber cette charge de travail, La Poste fait appel à des renforts. "Dix personnes en plus font du tri la nuit. On a aussi dix livreurs supplémentaires", précise François. L'organisation est aussi différente puisque la plateforme se met en route trois heures plus tôt. Les petits lutins ont une mission : que les habitants aient leur colis à temps pour le glisser sous le sapin. "Tout ce qui passe en tri ici le 23 décembre sera livré à temps !", rassure le chef d'orchestre. Le père Noël est prévenu, l'erreur n'est pas permise.