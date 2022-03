Paris (AFP). Euro-2016: avec Turpin, l'arbitrage français évite une nouvelle déroute

Avec un Français au sifflet lors de l'Euro-2016 organisé à domicile, Clément Turpin, la France s'est évité un nouveau désaveu cinglant du niveau de son arbitrage, après l'absence d'arbitre français au Mondial-2014 et une année 2015 entachée de polémiques. L'UEFA, organisateur du premier Euro de l'histoire à 24 équipes, a publié mardi la liste des 18 arbitres nommés pour la compétition. Parmi eux, l'arbitre de la finale de la dernière Coupe du monde, l'Italien Nicola Rizzoli, deux Anglais, Martin Atkinson et Mark Clattenburg, et donc, Clément Turpin, sur lequel reposaient les espoirs de la Direction technique de l'arbitrage (DTA). La sélection du jeune arbitre "ravit" Eric Borghini, président de la Commission fédérale d'arbitrage, pour qui elle "récompense la réforme de l'arbitrage français, que la Fédération a lancée depuis 2013 et dont l'un des objectifs était de le mettre sur une trajectoire d'excellence", a-t-il indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP. Clément Turpin, 33 ans, est le seul représentant français dans le groupe Elite des meilleurs arbitres européens de l'UEFA, qu'il a rejoint en juillet après avoir été 4e arbitre de la finale du Championnat d'Europe des moins de 21 ans. "Clément avait officié l'été dernier à l'Euro U21, il arbitre régulièrement en Ligue des champions", s'est de son côté félicité Pascal Garibian, Directeur technique de l'arbitrage dans un communiqué transmis à l'AFP. "L'UEFA reconnaît ses qualités. Cette sélection est un encouragement pour les autres arbitres français qui aspirent, avec raison, à évoluer au plus haut niveau." Le représentant de la ligue de Bourgogne, qui a déjà arbitré une finale en Coupe de France en 2011 entre Paris et Lille, avait clairement été désigné par la DTA comme le principal prétendant français à un ticket pour l'Euro-2016. Il faut dire qu'il fallait à tout prix éviter une nouvelle déroute, après l'absence de représentant hexagonal à la Coupe du monde 2014. D'autant que cette fois, l'Euro avait lieu en France C'est en tout cas une belle nouvelle de fin d'année pour les directeurs de jeu de l'Hexagone, après une année 2015 pleine de polémiques, et qui a renvoyé encore une fois une image troublée. - 'Chasse à l'homme' - L'arbitre Saïd Ennjimi a ainsi été suspendu fin juillet pour quatre mois ferme et huit mois avec sursis: il s'était emporté contre un membre de l'encadrement de l'OM en marge du match Marseille-Lorient du 24 avril, réclamant aux joueurs olympiens, qui venaient de subir une piteuse défaite (5-3), des maillots dédicacés dans un but caritatif. Cela avait été interprété comme une conduite incorrecte et un manque de déontologie. Suspendu, l'arbitre s'était ensuite plaint dans les médias du traitement qui lui était réservé en parlant de "chasse à l'homme" et en accusant Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage, de faire "régner la terreur". La Fédération française de football (FFF) avait ensuite suspendu en septembre Stéphane Lannoy, autre arbitre, cinq mois, dont un ferme et quatre avec sursis, pour ses critiques envers sa hiérarchie en fin de saison dernière. M. Lannoy, seul arbitre central français présent au Mondial-2010 et à l'Euro-2012, avait mis en cause M. Garibian et dénoncé la "gestion autocratique" de la Commission fédérale des arbitres (CFA) de la Fédération. A la suite de cette sanction, il avait démissionné de la présidence du syndicat des arbitres d'élite, le SAFE. L'ancien arbitre Olivier Lamarre avait succédé à Stéphane Lannoy à la tête du SAFE. Et lors de la 18e journée de Ligue 1, une succession d'erreurs d'arbitrage (but valide refusé pour le Gazélec Ajaccio contre Marseille, but hors-jeu non sifflé pour Montpellier contre Guingamp), ont relancé les critiques quant au niveau des maîtres du jeu français. Mais pas au point toutefois de dissuader l'UEFA de désigner un représentant français à l'Euro, d'autant que Clément Turpin, qui a arbitré 8 matches de championnat cette saison (26 cartons jaunes, 3 rouges), n'était pas au sifflet ce week-end-là.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire