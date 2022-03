Paris (AFP). Euro: Clément Turpin retenu parmi les 18 arbitres

Le Français Clément Turpin a été retenu parmi les 18 arbitres de champ pour l'Euro-2016 qui se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet, a annoncé mardi l'UEFA. L'arbitrage français avait connu une terrible humiliation en n'ayant aucun représentant lors du Mondial-2014 au Brésil. La présence d'un arbitre français à l'Euro-2016, le premier de l'histoire à 24 équipes, avec 51 matches au total, est une bonne nouvelle pour les directeurs de jeu de l'hexagone après une année 2015 pleine de polémiques, qui a renvoyé encore une fois une image troublée. L'arbitre Saïd Ennjimi a ainsi été suspendu fin juillet pour quatre mois ferme et huit mois avec sursis. M. Ennjimi avait défrayé la chronique en marge du match Marseille-Lorient du 24 avril dernier. Il s'était emporté contre un membre de l'encadrement de l'OM après avoir réclamé des maillots dédicacés dans un but caritatif, ce qui avait été interprété comme une conduite incorrecte et un manque de déontologie. Suspendu, l'arbitre s'était ensuite plaint dans les médias du traitement qui lui était réservé en parlant de "chasse à l'homme" et en accusant Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage (DTA), de faire "régner la terreur". La Fédération française de football (FFF) avait ensuite suspendu en septembre Stéphane Lannoy, autre arbitre, cinq mois, dont un ferme et quatre avec sursis, pour ses critiques envers sa hiérarchie en fin de saison dernière. M. Lannoy, seul arbitre central français présent au Mondial-2010 et à l'Euro-2012, avait mis en cause M. Garibian et dénoncé la "gestion autocratique" de la Commission fédérale des arbitres (CFA) de la Fédération. A la suite de cette sanction, il avait démissionné de la présidence du syndicat des arbitres d'élite, le SAFE. L'ancien arbitre Olivier Lamarre avait succédé à Stéphane Lannoy à la tête du SAFE. Les 18 arbitres retenus: Martin Atkinson (Angleterre), Felix Brych (Allemagne), Cuneyt Cakir (Turquie), Mark Clattenburg (Angleterre), William Collum (Ecosse), Jonas Eriksson (Suède), Ovidiu Hategan (Roumanie), Sergey Karasev (Russie), Viktor Kassai (Hongrie), Pavel Kralovec (République tchèque), Bjorn Kuipers (Pays-Bas), Szymon Marciniak (Pologne), Milorad Mazic (Serbie), Svein Moen (Norvège), Nicola Rizzoli (Italie), Damir Skomina (Slovénie), Clément Turpin (France), Carlos Velasco Carballo (Espagne)

