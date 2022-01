Paris (AFP). Affaire de la sex-tape: quel avenir en bleu pour Benzema?

Karim Benzema a-t-il encore un avenir en équipe de France? L'affaire du chantage à la sex-tape contre Mathieu Valbuena va-t-elle créer des fractures dans le vestiaire des Bleus? La FFF et Didier Deschamps font face à des dilemmes inédits en pleine préparation de l'Euro. La probabilité de voir ces deux joueurs majeurs des Bleus évoluer côte à côte lors du prochain Euro, en France (10 juin-10 juillet), devient de plus en plus hypothétique. Et le sélectionneur Didier Deschamps n'est plus du tout sûr de pouvoir compter sur Benzema, son attaquant N.1 (27 ans, 81 sélections, 27 buts). Pour l'instant, Valbuena et Benzema ne peuvent jouer ensemble à cause des conditions du contrôle judiciaire imposé au second, mis en examen pour "complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs". Mais même si sa situation judiciaire évoluait d'ici l'Euro, les deux hommes seraient-ils capables d'être coéquipiers, alors que Valbuena a accusé Benzema de l'avoir "indirectement" incité à payer, vendredi dans Le Monde? "Vu la nature du clash, je ne vois pas comment ils pourraient cohabiter, ce problème ne va pas s'occulter", estime l'ancien membre du fameux +carré magique+ des Bleus Alain Giresse (47 sélections, 6 buts), interrogé par l'AFP. "A brûle-pourpoint, je dirais qu'il faut faire un choix, ne sélectionner qu'un des deux joueurs, sinon ce n'est pas viable, ni pour les deux joueurs ni pour le groupe", poursuit Giresse. - 'A la poubelle' - Jusqu'ici, la Fédération française de football et son président Noël Le Graët, soucieux de gagner du temps, s'étaient abrités derrière la "présomption d'innocence". Mais la pression est de plus en plus forte sur Benzema après les accusations de Valbuena et la FFF a décidé de se porter partie civile, ce qui va lui permettre d'avoir accès au dossier et préfigure d'éventuelles sanctions. Dans l'entretien accordé au Monde, Valbuena (31 ans, 52 sélections, 8 buts), semble vouloir se prémunir d'être sacrifié et de manquer l'Euro. "Je ne pourrais pas le comprendre", assure le joueur de Lyon, qui a mal vécu le fait de ne pas être appelé pour les deux derniers amicaux, contre l'Allemagne puis l'Angleterre: "Je l?ai vécu comme une double peine. Je suis sanctionné alors que je suis victime". "Avec du recul, je me suis dit que le coach voulait me protéger par rapport au groupe", poursuit Valbuena, qui se dit "prêt à rejouer" avec Benzema. Pierre Lechantre, champion d'Afrique 2000 à la tête du Cameroun, l'assure à l'AFP: "Didier Deschamps a un choix à faire". "Moi je garderais Valbuena sans hésiter, c'est quand même lui la victime, poursuit Lechantre. Je regretterais de jeter à la poubelle les dons de Benzema, mais c'est pour le bien du groupe". - 'Tolérance zéro' - L'ancien international Vincent Guerin (19 sélections), pointe le "pouvoir de nuisance" de cette affaire pour l'équipe de France, dans un contexte qui requiert au contraire "un devoir d'exemplarité" juste après les attentats sanglants à Paris et Saint-Denis (130 morts). "Il faut qu'il y ait une tolérance zéro au niveau des comportements", affirme Guérin à l'AFP. Claude Le Roy ne ménage pas non plus le joueur du Real Madrid. Les propos de Valbuena "condamnent Benzema à l'avance, explique à l'AFP le sélectionneur du Congo. Valbuena a un parcours exemplaire pour quelqu'un qui veut y arriver. Benzema, c'est l'anti-Valbuena: tout lui sourit depuis son plus jeune âge et on a l'impression qu'il se complaît à abîmer les choses". Le Roy ne se montre en revanche pas inquiet sur l'apparition de clivages entre les pro et les anti-Benzema au sein du groupe France. "Didier (Deschamps, NDLR) fait remarquablement bien son travail, il a réussi à pacifier un groupe dans un moment compliqué, note-t-il. "Dans un groupe il y a forcément des affinités, mais ce n'est pas pour ça qu'il y a des clans. L'histoire du foot montre que des joueurs ont cohabité dans des moments difficiles."

