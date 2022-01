Paris (AFP). Attentats de Paris: incertitude sur le sort d'Abaaoud le Belge, état d'urgence en voie d'être prolongé

Le sort d'Abdelhamid Abaaoud, cerveau présumé des attentats de Paris, restait incertain jeudi, au lendemain d'un assaut spectaculaire de la police au nord de Paris, alors que l'état d'urgence doit être prolongé pour trois mois sur tout le territoire français. En réclamant à l'Assemblée nationale la prolongation jusqu'à fin février de cet état d'urgence, le Premier ministre Manuel Valls a estimé possible des attentats en France avec des "armes chimiques ou bactériologiques". "Il ne faut aujourd'hui rien exclure", a-t-il dit. Le texte devrait recevoir un large assentiment de l'Assemblée, avant d'être soumis vendredi au vote du Sénat en vue d'une adoption définitive. Il élargit la marge de manoeuvre des forces de l'ordre pour des assignations à résidence, pour une extension des gardes à vue liées à des présomptions de terrorisme, et en matière de perquisitions. Alors que les ministres de l'Intérieur des pays de l'Union européenne se réunissent vendredi à Bruxelles, Manuel Valls a insisté sur le besoin d'adopter le "Passenger Name Record" (PNR). "Il est plus que jamais temps que l?Europe adopte le texte sur le PNR afin de garantir la traçabilité des déplacements y compris à l?intérieur de l?Union (européenne, ndlr). C?est une condition de notre sécurité collective", a-t-il affirmé jeudi. A l'étranger, la France commence à recevoir des signes de soutien de ses voisins européens et alliés traditionnels, à l'image du Canada, qui a promis d'être un partenaire "fort" dans la lutte contre l'Etat islamique (EI). Visé par l'assaut mené mercredi avant l'aube par la police antiterroriste contre un appartement à Saint-Denis, dans la banlieue nord, le sort d'Abdelhamid Abaaoud, surnommé Abou Omar al-Baljiki ("le Belge" en arabe) au sein de l'EI et soupçonné d'être l'organisateur des plus sanglants attentats de l'histoire française, reste inconnu. Huit personnes ont été arrêtées, mais ni Abdelhamid Abaaoud, ni Salah Abdeslam, autre suspect-clé, n'en font partie, selon la justice. Les enquêteurs doivent désormais identifier au moins deux corps retrouvés sur place, sévèrement abîmés par les tirs et explosions. Une identification de Abaaoud, donné pour mort à Saint-Denis par le quotidien américain Washington Post, poserait sérieusement question sur le travail des services de renseignements européens, français et belge en particulier: Comment Abaoud a-t-il pu se faire un chemin de la Syrie jusqu'à Paris? - En cavale - Petit délinquant radicalisé parti combattre en Syrie en 2013, où il est devenu tête d'affiche du contingent des jihadistes francophones, Abaaoud s'était déjà illustré fin 2014 par un aller-retour express en Europe déjouant les services de renseignements, pour y préparer des attentats finalement déjoués. Aller-retour dont il n'avait pas manqué de se vanter à visage découvert dans la propagande du groupe jihadiste. Son nom avait été évoqué par les services de renseignement américains dans un rapport en mai, qui mettait en garde contre une possible attaque structurée de l'EI en Europe. Le document émettait l'hypothèse qu'Abaaoud avait tenté de faire croire à sa mort fin 2014 sur le front syrien afin que les autorités belges relâchent leurs efforts pour l'appréhender. Jeudi, le Premier ministre belge a rejeté les "critiques" dénigrant les services de sécurité belges alors que six perquisitions étaient en cours dans la région bruxelloise, dans l'"entourage direct" de Bilal Hadfi, l'un des jihadistes morts dans les attentats de Paris. La traque se poursuit également contre Salah Abdeslam, 26 ans, membre présumé du groupe qui a mitraillé vendredi les terrasses de cafés et restaurants parisiens, avec son frère Brahim Abdeslam qui s'est fait exploser. Il est activement recherché après sa fuite samedi de Paris. Deux complices présumés de cette fuite, Mohammed Amri (27 ans) et Hamza Attou (20 ans), ont été arrêtés à Bruxelles et inculpés par la justice belge pour "attentat terroriste". Un autre jihadiste, non identifié, serait peut-être aussi en cavale. Quatre kamikazes seulement ont été identifiés jusqu'à présent, tous des Français, âgés de 20 à 31 ans. Les occupants de l'appartement de Saint-Denis constituaient une quatrième équipe - après les trois équipes ayant mené les attentats de Paris il y a près d'une semaine. Selon la télévision France 2, qui cite des sources policières, ils se préparaient à frapper le quartier des affaires de la Défense, à l'ouest de Paris, et l'aéroport parisien de Roissy Charles de Gaulle. - Des policiers armés même hors service - Six jours après les plus graves attentats qui ont fait 129 tués et 352 blessés, la France affiche son unité mais vit, malgré les affichettes "Même pas peur!" placardées sur l?emblématique place de la République à Paris, dans la psychose évidente de nouvelles attaques. Les policiers pourront être armés en permanence, y compris hors service, sur la base du volontariat, a annoncé la direction de la police.

