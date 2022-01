Record du monde du meilleur créneau

A la question, "comment réussir à vous garer correctement?", Alastair Moffatt vous montre ce qu'il est possible de faire.



A bord d'une Austin Mini Cooperl, Le cascadeur a éffectué sa manoeuvre au millimètre près ! (enfin au centimètre près...). Il n'avait que la longueur de la voiture plus 34 centimètres pour se garer.



Il a battu, le record du monde de "stationnement parallèle serré en marche arrière"



C'est un créneau très spécial : Alastair Moffatt a effectué un demi-tour en marche et tiré son frein à main avant de s'insérer en un coup de volant dans la place très serrée sans toucher ses voisines.



"Je suis tellement heureux d'avoir réussi à remporter un titre du Guinness des records aujourd'hui, en particulier lors de la journée du Guinness World Records, ça ne pouvait pas être meilleur", a t'il déclaré lors de la remise de son titre.