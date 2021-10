Le plus grand téléphone au monde mesure 7 mètres, et vous pouvez appeler avec

Ici le téléphone n'est pas posé sur un meuble du salon dans la maison... à la limite c'est lui qui pourrait être la maison et vous vivriez dedans. Ce téléphone est le plus grand jamais construit en état de marche.



De la même manière qu'un téléphone classique, vous pouvez composer un numéro de téléphone en tapant (marchant) sur les touches. L'inconvénient en revanche, c'est qu'il vous faudra également une grue à portée de main pour pouvoir soulever le combiner et décrocher quand ça sonne.





C'est une compagnie d'assurance aux Pays-Bas qui l'avait fait construire pour une campagne de communication anniversaire de la société.







A l’inverse, voici aussi le téléphone le plus petit au monde :







Celui-ci a été créé en 1996 aux Etats-Unis et mesure 4.75 cm par 2.1 cm. Soit presque la taille de la phalange de votre doigt.



Petit comme grand, pas sûr que ces téléphones vous soient d'une certaine utilité.





