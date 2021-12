Washington (AFP). Un enfant de 8 ans inculpé de meurtre aux Etats-Unis

Un garçon de 8 ans a été inculpé de meurtre aux Etats-Unis après un fait divers tragique qui vient rappeler l'absence d'irresponsabilité pénale pour les jeunes mineurs dans certains Etats américains. En l'espèce, l'enfant est accusé d'avoir mortellement frappé dans son berceau une fillette d'un an qui pleurait et dont la mère était sortie en boîte de nuit. "Depuis 22 ans que je fais ce métier de policier, cette affaire est de loin l'une des plus tristes dont j'ai eu à m'occuper", a confié mercredi à l'AFP Sean Edwards, porte-parole de la police de Birmingham, ville de l'Etat méridional de l'Alabama où s'est déroulé le drame. La petite victime, Kelci Lewis, et sa mère, Katerra Lewis, 26 ans, s'étaient rendues chez une amie de la femme, qui a elle-même plusieurs jeunes enfants. L'enquête de la police a établi que les deux mères amies étaient sorties en discothèque d'environ 23H00 à 02H00 du matin. Selon la presse locale, six enfants âgés de 1 à 8 ans se sont alors retrouvés ensemble et sans personne pour les garder. "L'enfant de 8 ans est devenu extrêmement nerveux car la petite d'un an n'arrêtait pas de pleurer", a relaté le lieutenant de police Edwards. "Il l'a alors violemment agressée". "Compte tenu de l'inconscience du comportement de la mère, celle-ci a été inculpée d'homicide involontaire", a ajouté M. Edwards. "Aucune éducation, aucune école, aucun diplôme ni aucune formation ne peut vous préparer à ce qu'un enfant de 8 ans commette un tel crime odieux", a souligné le policier, en répondant par l'affirmative à la question de savoir si l'auteur avait "l'intention" de tuer. - 'Choqué et consterné' - Les faits remontent à début octobre mais la police n'a annoncé l'inculpation du garçonnet qu'un mois plus tard. Katerra Lewis a été mise en liberté sous caution après avoir payé une somme de 15.000 dollars, selon un document rendu public par le bureau du shérif du comté de Jefferson. Dans de nombreux pays, les jeunes enfants sont considérés comme non responsables de leurs infractions pénales au-dessous d'un certain âge. Aux Etats-Unis, l'âge de la responsabilité pénale est lui déterminé par chaque Etat. L'Alabama fait partie des Etats qui n'ont pas fixé d'âge minimum. L'enfant de 8 ans sera jugé par un tribunal pour enfants et encourt une peine de réclusion jusqu'à l'âge de 21 ans dans une prison pour mineurs, a indiqué à l'AFP Tobie Smith, un avocat spécialisé dans la défense des mineurs dans l'Alabama. "Il est extrêmement rare que quelqu'un d'aussi jeune que 8 ans soit traduit devant la justice", a-t-il souligné. Les procureurs devront toutefois selon lui prouver au préalable que l'enfant a les capacités intellectuelles lui permettant de comparaître et de prendre part à sa propre défense. En théorie, selon les lois en vigueur dans l'Alabama, les procureurs ont également la possibilité de demander au juge qu'un mineur soit jugé devant une cour pour adultes. Le très jeune accusé encourrait alors une peine de prison à vie. "Je ne m'attends pas à ce que les procureurs le fassent dans ce dossier. Je serais stupéfait, choqué et consterné s'ils le faisaient et je ne peux imaginer qu'un juge le transfère vers un tribunal pour adultes", a cependant affirmé Tobie Smith. Début octobre, dans l'Etat voisin du Tennessee, une fillette de huit ans avait été tuée par balle par son voisin de 11 ans lors d'une simple dispute concernant un chiot. Le pré-adolescent a aussi été inculpé de meurtre.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire