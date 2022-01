Chicago (AFP). USA: un garçon de 11 ans inculpé pour l'homicide d'un enfant de 3 ans

Un garçon de 11 ans a été inculpé pour homicide involontaire après la mort par balle d'un enfant de 3 ans à Detroit, dans le nord des Etats-Unis, indiquaient les médias américains mercredi. Le jeune garçon lui aurait tiré dans le visage lundi et l'enfant serait mort à son arrivée à l'hôpital, expliquent le Detroit News et d'autres médias. Selon CBS Detroit qui cite la police, les deux garçons jouaient avec l'arme. La procureure du comté de Wayne, Kym Worthy, citée par le Detroit News, a précisé que le plus âgé des deux est tombé sur l'arme dans le placard de la chambre de son père, à qui il rendait visite dans sa maison de l'est de Detroit, dans le Michigan. Il l'a jetée par la fenêtre, l'a récupérée à l'extérieur avant de l'emmener dans un véhicule garé à proximité, où le petit enfant l'a rejoint, a poursuivi Mme Worthy. Peu de temps après, il l'a tué par balle. "Je ne me rappelle pas d'un précédent lors duquel nous avons inculpé quelqu'un d'aussi jeune pour avoir pris une vie", a dit Kym Worthy, dans des propos rapportés par la presse. "De manière très malheureuse et tragique, les faits supposés dans cette affaire le demandaient. La personne inculpée ici restera dans le système juvénile, mais l'affaire fait toujours l'objet d'une enquête", a-t-elle ajouté, sans donner plus de précision.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire