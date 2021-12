Orne. Deux gendarmes agressés à L'Aigle

Alors qu'ils intervenaient pour un tapage nocturne, vers 1h du matin, dans un quartier de L'Aigle, ce mardi 10 novembre, deux gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de Mortagne au Perche ont été pris à partie.

L'homme, très agressif, a copieusement insulté et frappé les gendarmes. Il a finalement pu être interpellé et placé en garde à vue.



Selon la gendarmerie, depuis le début de l'année 2015, 30 gendarmes de l'Orne ont été victimes de violences, et onze d'entre eux blessés, au cours d'une intervention.