Caen-Toulouse (1-1) : Malherbe lâche encore des points

Les joueurs du Stade Malherbe Caen se souviendront certainement longtemps de cette 37' minute de jeu. Après avoir injustement accordé un pénalty à Toulouse, l'arbitre de la rencontre, Nicolas Rainville se retrouva à l'origine d'un épisode bien confus. Moussa Sissoko s'élança pour transformer la sentence, alors que le portier malherbiste avait décidé de ne pas jouer l'action. Et pour cause. Il n'avait pas entendu le moindre coup de sifflet de l'arbitre, comme les 15 763 spectateurs présents dans le stade. La validation du but par l'homme en vert déclencha la colère du onze caennais et de son entraîneur Franck Dumas. Plus tard, le club portera réclamation auprès des instances du football professionnel français.



Avant cet épisode fâcheux, difficile de donner du crédit aux intentions caennaises. Très maladroits dans la relance, les hommes de Franck Dumas perdaient souvent très rapidement le ballon juste après l'avoir récupéré. Dans ces conditions, rares étaient les actions qui permettaient aux attaquants bas-normands de se mettre en valeur. La frappe cadrée de Romain Hamouma qui trouva le chemin des filets après une superbe ouverture de Grégory Leca, fut d'ailleurs la seule des Caennais en première période.



Animation offensive bien terne



Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne changea guère, même si les intentions caennaises semblaient plus portées vers l'avant dans un premier temps. Mais il fallut une fois de plus être patient pour voir les Rouge et Bleu véritablement dangereux, lorsque Alexandre Raineau se coucha bien pour reprendre de volée la balle depuis l'extérieur de la surface de réparation. Frappe sur laquelle Ali Ahamada se coucha bien (62').



Et la maladresse ne semblait pas quitter les pieds caennais. Sur un bon mouvement côté gauche, Yohan Mollo adressait un bon centre au deuxième poteau pour Romain Hamouma qui hésita alors entre contrôler et reprendre l'offrande de volée. Il en résultat une frappe vrillée que les Toulousains furent tout heureux d'intercepter (71'). Quelques minutes plus tard, une frappe écrasée de Grégory Leca, hors cadre traduisait le manque d'inspiration des Rouge et Bleu dans l'animation offensive.



Peu satisfait de la performance de ses attaquants, Franck Dumas n'hésita pas à faire tourner à un quart de la fin. Feu Niang, Morel et Nivet, exit Traoré, Hamouma et Yatabaré. Plus posé dans leurs passes, les Caennais semblaient enfin en mesure de produire du jeu. Bien lancé côté gauche sur après une superbe ouverture de Benjamin Nivet, Alexandre Raineau manquait son centre en retrait et gâchait une nouvelle belle occasion (78'). Plus tard, suite à un nouveau beau mouvement, Youssef El Arabi bien séché par son vis-à-vis parvenait tout de même à reprendre un centre de Benjamin Morel. Mais sa balle rejoignait les tribunes. Toulouse aurait même pu l'emporter si Alexis Thébaux n'avait pas sorti une belle frappe enveloppée à terre (89'). Avec ce résultat nul, Malherbe reste dans la zone rouge et voit ses chances de se maintenir, se réduire.







CAEN - TOULOUSE : 1-1 (1-1)

32e journée de Ligue 1 - dimanche 24 avril



Buts : Hamouma pour Caen, Sissoko pour Toulouse

Cartons jaunes : Heurtaux (22'), Hamouma (43'), Yatabaré (58') et Sorbon (60') pour Caen, Gunino (63')



Caen : Thébaux - Sorbon, Heurtaux, Leca, Inez - Yatabaré (Nivet, 77'), Seube, Hamouma (Morel, 77'), Mollo - El Arabi, Traoré (Niang, 76')

Toulouse : Ahamada - Fofana, Congré, Cetto, MBengue - Gunino (Mansaré, 75'), Didot, Devaux, Capoue - Sissoko, Braaten









