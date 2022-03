Jeu et joueurs après Auxerre (2-0): Hamouma et Proment décisifs

Le premier, Romain Hamouma a joué un rôle de détonateur. Déjà en première période et alors qu'il avait été positionné côté gauche contrairement à d'habitude, il avait réalisé quelques bons enchaînements, notamment en délivrant un caviar dans le dos de la défense pour Youssef El Arabi peu avant la mi-temps.

Et que dire de son accélération, à l'heure de jeu qui grilla littéralement Stephane Grichting, après l'avoir effacé sur un petit pont et qui déboucha sur un centre parfait à destination de Benjamin Nivet qui d'une belle reprise de volée ouvrait le score. Depuis un mois et demi, quand Hamouma est décisif, les Caennais s'imposent.

Le deuxième joueur à s'être distingué, c'est Grégory Proment, à la récupération. Toujours propre dans ses contrôles et ses transmissions de balle, il a apporté une grosse sérénité dans l'entre jeu depuis qu'il est revenu de Turquie. Des interceptions importantes et aussi un impact formidable sur le moral du groupe comme il le confirme lui-même.





Les notes

Thébaux : B. Pas grand-chose à faire, mais tout ce qu'il a eu à négocier, il l'a parfaitement fait, notamment en s'interposant sur une bonne frappe d'Oliech en première mi-temps.

Inez : B-. quelques absences en premières mi-temps sur des accélérations auxerroises, mais le jeune Inez continue de progresser et surtout il ne lâche jamais rien.

Heurtaux : B+. Son retour dans l'axe a fait beaucoup de bien. Ces interventions en taclant ou en tendant la jambes ont plusieurs fois mis fin à de beaux contres auxerrois.

Leca : B. Solide, comme à son habitude et de plus en plus rassurant.

Raineau : B. Lui aussi quelques absences dans le replacement qui auraient pu coûter cher sur les contres auxerrois. Mais son tacle décisif lorsque Jelen s'est retrouvé seul face au but en deuxième mi-temps et à 1-0 pour Caen, suffit pour lui attribuer une bonne note.

Proment : A-. Toujours propre dans ses touches de balle, et à l'aise à la transmission, son impact dans l'entre-jeu caennais

Moulin : B+. Le jeune Moulin prend du galon dans l'entre-jeu, ce qui lui permet de prendre son temps pour bien orienter le jeu. Parfois un peu trop d'ailleurs.

Nivet : B+. Buteur à l'instinct sur sa belle reprise de volée, il confirme sa bonne forme du moment. Pas toujours juste au moment de faire la dernière passe, il a souvent su trouver ses partenaires dans l'orientation du jeu.

Hamouma : A-. Le détonateur de l'équipe, encore une fois. C'est à se demander s'il n'a pas un poumon de plus que les autres, tant il multiplie les courses.

Mollo : C+. Combattif, il n'a pas toujours eu le geste juste, mais il a souvent su conserver le ballon quand il fallait gagner quelques secondes pour permettre au bloc équipe de remonter. Dommage qu'il ait manqué son face à face en début de rencontre, lui qui a tant besoin d'un but pour se donner confiance.

El Arabi : C+. Loin d'être aussi déterminant que d'habitude. Il a pas mal travailler à la pointe de l'attaque caenaise, mais il a aussi manqué quelques contrôles qui auraient pu lui permettre de se créer de grosses occasions. Remplacé par Kandia Traoré qui a permis à Caen de doubler la mise sur sa seule occasion.



> Audio : la chronique "Tendance Malherbe" diffusée le dimanche 30 janvier 2011 sur Tendance Ouest.





Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire