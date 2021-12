Paris (AFP). Equipe de France: une liste parasitée par le cas Benzema

La garde à vue de Karim Benzema dans l'affaire du chantage présumé à la "sextape" contre Mathieu Valbuena va sans doute parasiter l'annonce de la liste de l'équipe de France, jeudi, pour les amicaux contre l'Allemagne et l'Angleterre, les 13 et 17 novembre. Pour ces deux tests grandeur nature à sept mois de l'Euro-2016, Didier Deschamps aurait préféré dévoiler son groupe dans un tout autre contexte. Mais il lui sera difficile d'esquiver les derniers développements de cette histoire et ses possibles conséquences. Quelle sera l'attitude de Deschamps vis-à-vis de Benzema ? Son prédécesseur Laurent Blanc n'avait pas hésité à convoquer l'attaquant madrilène et Franck Ribéry malgré leurs mises en examen pour "sollicitation de prostituée mineure" en juillet 2010 dans le cadre de "l'affaire Zahia". Les deux joueurs avaient ensuite été blanchis par la justice. Si Benzema est bien présent à Clairefontaine lundi au premier jour du rassemblement des Bleus, Deschamps et sa troupe devront en tout cas gérer une grosse agitation médiatique. Et tout le monde guettera les moindres gestes du joueur du Real et de Valbuena. Mais Deschamps pourrait aussi avoir un prétexte tout trouvé pour se passer des services de Benzema durant ce stage. L'attaquant madrilène, touché aux ischio-jambiers, n'a en effet plus rejoué depuis le succès des Bleus contre l'Arménie (4-0), le 8 octobre, et vient notamment de manquer les deux chocs de Ligue des champions face au Paris SG. Du choix de Deschamps concernant Benzema dépendra forcément le sort de l'autre membre éminent de la "génération 87", Hatem Ben Arfa. L'enfant terrible du football français (28 ans) est en pleine renaissance à Nice après s'être perdu en Angleterre (Newcastle, Hull). Des actions de classe, sept buts inscrits, deux passes décisives : Ben Arfa est assurément l'homme du début de saison en Ligue 1. - Ben Arfa ou pas Ben Arfa ? - Suffisant pour le revoir à Clairefontaine, plus de trois ans après la dernière de ses 13 sélections ? La situation compliquée de Benzema, ajoutée aux prestations insipides d'Alexandre Lacazette avec Lyon, ouvrent une brèche pour Ben Arfa aux côtés des incontournables Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Mathieu Valbuena et Anthony Martial. Deschamps, qui l'a dirigé à Marseille, a clairement manifesté son intérêt pour Ben Arfa en se déplaçant à l'Allianz Riviera, dimanche, pour l'observer contre Lille (0-0). Le joueur n'a pas spécialement brillé mais les déboires de Benzema et de Lacazette offrent une petite ouverture. Pour le reste, le sélectionneur devrait rester fidèle à la hiérarchie établie depuis le Mondial-2044 et à l'ossature de son groupe, le profil des deux prochains adversaires des Bleus n'autorisant pas vraiment les essais. En défense, les cadres sont tous sur le pont (Sakho, Varane, Koscielny, Evra, Sagna). La dernière place dans l'axe se jouera entre Kurt Zouma, aligné mais souvent en grande difficulté avec Chelsea, et Eliaquim Mangala, en manque de temps de jeu avec Manchester City. A droite, Mathieu Debuchy retrouve un rang de titulaire avec Arsenal en profitant de la blessure de Hector Bellerin. Ce retour en grâce peut-il lui permettre de récupérer sa position en équipe de France au détriment de Christophe Jallet ? Sur le côté gauche, il y aura match entre Benoît Trémoulinas et Lucas Digne, excellent à la Roma, pour être la doublure d'Evra. Au milieu, aucun changement n'est attendu et les habitués seront de la partie, les Cabaye, Pogba, Matuidi, Sissoko, Schneiderlin et Diarra. Ce dernier a dû déclarer forfait pour le match de Marseille jeudi en Europa League en raison d'un "problème à une cheville" mais reste "bon pour la sélection", selon son entraîneur Michel. Stabilité aussi chez les gardiens où le jeune Alphonse Areola (22 ans) devrait de nouveau goûter aux Bleus avec les deux "anciens" Hugo Lloris et Steve Mandanda, Stéphane Ruffier rechignant visiblement à occuper un rang de portier N.3. Le calendrier de l'équipe de France : . 13 novembre: France-Allemagne (amical) . 17 novembre: Angleterre-France (amical) . 25 mars 2016: Pays-Bas - France (amical)

