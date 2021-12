Open de Rouen : Jules Marie et Josselin Ouanna au quart de tour

Le premier match est 100% normand : le Caennais Jules Marie, ex 449e mondial, affronte le Haut-Normand Louis Chaix, chouchou du public (4/6). Mais la différence se fait vite : Jules Marie se sert de sa puissance au service et de sa régularité dans l'échange pour pousser Louis Chaix à la faute. Ce dernier, malgré des amorties malicieuses, ne trouve pas la solution et encaisse un sévère 6/2 6/0.

"J'ai été solide"

Après le match, Jules Marie s'est montré satisfait : "J'ai joué mon jeu, j'ai été solide, je n'ai pas fait beaucoup de fautes et je l'ai fait courir quand il fallait. Il m'a un peu surpris par ses amorties mais il a fait trop de fautes. Je crois que physiquement, il n'était pas assez prêt." Ce qu'a confirmé Louis Chaix : "Jules a un jeu qui me gêne, il est solide et fait tout bien. Je reviens de blessure donc physiquement, j'étais un peu court. A un moment, je ne savais plus trop quoi faire. C'est pour cela que je faisais beaucoup d'amorties !"

Dans l'autre rencontre, Josselin Ouanna, ancien 88e mondial aujourd'hui n°57 français, a fait respecter la hiérarchie face au Rouennais Louis Quennessen (n°78) avec une victoire accrochée 3/6 6/3 7/5. Il n'y a donc plus de Haut-Normand dans le tableau masculin, seul Jules Marie porte les espoirs de la région.

Programme du jour :

A 18h, Martin Vaisse (n°25, 769e mondial) affronte Jules Marie.

A 19h30, Albano Olivetti (n°26) défie Josselin Ouanna.