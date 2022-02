Open de tennis de Rouen : Laura Pous-Tio remplace Mathilde Johansson

Légère modification dans le tableau féminin de l'Open de tennis de Rouen (Seine-Maritime). Mathilde Johansson, tête de série n°1 et ancienne 59e joueuse mondiale, s'est blessée et a dû déclarer forfait. Elle est remplacée par l'Espagnole Laura Pous-Tio, ancienne 72e joueuse mondiale et aujourd'hui à la 237e place du classement WTA.

Elle a déjà battu la n°1 mondiale

Outre 15 titres sur le circuit secondaire, la joueuse de 31 ans a également disputé une finale sur le circuit principal, à Fès, au Maroc, en 2012. Une finale perdue face à Kiki Bertens. L'Espagnole a battu quelques-unes des plus grandes joueuses du monde comme Simona Halep, 5e joueuse mondiale, Carla Suarez Navarro, membre du Top 10, et surtout Angélique Kerber, récente lauréate de l'US Open et nouvelle n°1 mondiale.

Pratique. Open de Rouen, du vendredi 16 au dimanche 18 septembre, la billetterie à retrouver ici.

