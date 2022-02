Tennis : l'Open de Rouen revient à Roger-Vasselin et Arcangioli [PHOTOS]

Que de surprises pour cette troisième édition de l'Open de Rouen (Seine-Maritime). Du vendredi 16 septembre au dimanche 18 septembre 2016, les spectateurs du Kindarena ont vécu trois jours d'émotion pure.

Premier coup de tonnerre vendredi

Vendredi 16 septembre, Edouard-Roger Vasselin (n°172) fait respecter la hiérarchie en venant à bout de Louis Quennessen (6/1-6/3) en quart de finale. Mais dans l'autre quart, coup de tonnerre. Tommy Robredo, ancien 5e joueur mondial et aujourd'hui 57e, se fait sortir par le Normand Jules Marie, 40e joueur français et qui ne fait plus partie du circuit mondial (6/3-6/4). Chez les femmes, en demi-finale, Manon Arcangioli s'impose logiquement face à Kinnnie Laisné (6/3-7/6).

Benoît Paire, le favori sorti

Samedi 17 septembre, les surprises continuent. Si, chez les femmes, la logique est respectée avec la favorite Laura Pous Tio, qui expédie Maud Vigne (6/0-6/2), chez les hommes, les têtes continuent de tomber. Paul-Henri Matthieu se fait surprendre par Edouard Roger-Vasselin en trois sets très accrochés (6/4-6/7-7/6). Pas rancunier, le vaincu du jour a confié sa joie d'être venu à Rouen :

Pas rancunier, le vaincu du jour a confié sa joie d'être venu à Rouen :





Surtout, Benoît Paire, favori du tournoi, ne peut mettre fin à la dynamique de Jules Marie et s'incline là aussi en trois manches serrées (7/6-6/7-6/3).

Solide Roger-Vasselin

C'est donc à une finale improbable à laquelle ont droit les spectateurs dimanche 18 décembre. Mais Jules Marie ne parvient pas à déjouer les pronostics une troisième fois et s'incline face au solide Roger-Vasselin en deux manches bien négociées (6/1-6/2). Le nouveau champion a déjà promis de revenir l'année prochaine :





Chez les femmes, Manon Arcangioli sort Laura Pous Tio (7/6-6/4).

