Chasse aux oeufs à l'office de Tourisme de Caen! Chocolats et énigmes dans la ville...

Ecoutez Elvira Ledellec nous détailler l'opération:

Amateurs de chocolats et de culture, bienvenue à la chasse aux oeufs de l'office de tourisme de Caen!Principalement destinée aux enfants, la famille est bien sûr au centre de cette aventure. Un questionnaire à faire sous forme de rallye est remis aux détectives gourmands et ils trouveront les réponses dans les commerces de la ville, ainsi qu'en observant les monuments historiques caennais.Après avoir fait marché les méninges et les jambes, la récompense chocolatée attend les enfants... Toutes les informations sont à retrouver sur http://www.tourisme.caen.fr/francais/agenda/chasseAuxOeufs/ Jeu gratuit disponible de 9h30 à 17h30 à l'office de tourisme de Caen, 12 place Saint Pierre. (Tout enfant doit être accompagné d'un adulte).