Les Demoiselles en Campagne fêtent leurs 10 ans à Lessay

C'est le Festival Chauffer dans la Noirceur qui depuis 10 ans signe la programmation des Demoiselles en Campagne. L'idée était de faire monter des femmes sur scène.



Cette année encore chant, musique et théâtre seront représentés. Vendredi, Siska et Simone (en veille) ouvriront les festivités. Samedi, il y aura Betty Bonifassi (rock soul), Giedré, Billie Brelok (hip-hop), Chicaloyoh (pop expérimental), Amélie Como La Peli (swing) ou encore Lalà Zayin et Anonyvox (hip-hop).



Vendredi, l'entrée est gratuite, samedi 6€ en prévente et 9€ sur place.



Retrouvez plus d'informations ICI



Ecoutez, Isiah Maurice, programmateur de l'événement.

Les Demoiselles en Campagne Impossible de lire le son.