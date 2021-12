Sortir dans la Manche : jeudi 4 décembre

Samedi c'est l'élection de Miss Saint-Lô. 16 candidates, âgées de 16 à 20 ans, sont en lice pour remporter le titre et ainsi représenter la ville préfecture. Elles devront défilés dans 3 tenues différentes. Un spectacle de mime vous sera proposé. Pour assister à la soirée rendez-vous salle Salvador Allende à 20h30, les places sont en vente à Planet'R et à la Mie Caline de Saint-Lô.



Ce week-end, retrouvez de nombreuses animations de Noël dans les villes de la région et dans les zones commerciales. Les commerçants seront ouverts ce dimanche. A noter également l'ouverture de vos commerces les dimanches 14 et 21 décembre prochain, une occasion supplémentaire pour faire vos achats pour les fêtes.



Le festival Chauffer Dans La Noirceur fête les 10 ans de sa soirée Réveillons-Nous à Mont-Martin-sur-Mer le samedi 27 décembre. Véritable rendez-vous musical entre Noël et le jour de l'an. Tarif 5€, retrouvez la programmation complète sur tendanceouest.com