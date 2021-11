Mexico (AFP). Mexique: Patricia dégradée en tempête tropicale

Patricia, qui avant de toucher terre était considéré comme le plus fort ouragan de toute l'histoire de la météorologie mondiale, a été dégradée samedi en tempête tropicale en arrivant sur le Mexique via le Pacifique, a annoncé le centre américain des ouragans (NHC). Selon le bulletin du NHC de 12H00 GMT, les vents les plus forts avaient baissé d'intensité à 80 km/h et on s'attendait à ce qu'ils perdent encore de la puissance à mesure que la tempête va s'engouffrer à l'intérieur du Mexique, où les dégâts ont été moins importants que prévu en dépit de fortes pluies sur le nord-ouest du pays.

