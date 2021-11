Puerto Vallarta (Mexique) (AFP). Ouragan géant Patricia au Mexique: moins de dégâts que prévu

L'ouragan géant Patricia, plus grand ouragan de l'histoire, est entré vendredi sur la côte Pacifique du Mexique, en provoquant des dégâts moins importants que prévus. Les autorités ont déplacé des habitants, fermé les ports, les écoles, et évacué des touristes avant l'arrivée dans l'Etat de Jalisco (ouest) de cet ouragan classé catégorie 5 - maximale sur l'échelle de Saffir-Simpson -, selon le centre des ouragans de Miami. Mais cinq heures après son entrée sur le territoire, le président Enrique Pena Nieto a annoncé dans un message télévisé à la nation que "les dégâts étaient moins importants que ceux attendus d'un ouragan d'une telle magnitude". Le président mexicain a cependant demandé à la population de rester dans les abris, rappelant que l'ouragan constituait toujours une menace. "Nous ne pouvons pas encore baisser la garde. J'insiste, la partie la plus dangereuse de l'ouragan n'est pas encore entrée sur le territoire". L'ouragan a frappé la localité de Emiliano Zapata, à 95 km de l'important port de Manzanillo, à 18H15 (23H15 GMT), avait indiqué auparavant le directeur de la Commission mexicaine de l'eau, Roberto Ramirez. L'ouragan s'était légèrement affaibli mais se maintenait en catégorie 5 avec des vents à 270 km/h, après avoir enregistré des vents records de 325 km/h un peu plus tôt, faisant craindre des dégâts considérables lors de son entrée au Mexique. L'ouragan Patricia est plus puissant que le typhon Haiyan, qui avait causé la mort ou la disparition de 7.350 personnes aux Philippines en novembre 2013. Mais, dans la soirée, le gouverneur de Jalisco, Aristoteles Sandoval, a écrit sur son compte Twitter qu'"aucun décès n'avait pour l'heure été signalé." Dans l'Etat de Colima, où se trouve la ville de Manzanillo, 350 arbres ont été arrachés, "mais heureusement il n'y a que des dommages matériels, a indiqué le secrétaire au Tourisme, José Calzada. Quelques glissements de terrain ont coupé l'autoroute entre Colima et Manzanillo, a indiqué le ministre des Transports, Ruiz Esparza. - 'Au mauvais endroit, au mauvais moment' - Environ 7.000 touristes étrangers et 21.000 touristes mexicains séjournaient dans la station balnéaire avant l'arrivée de Patricia. Selon les autorités américaines, des dizaines de milliers de touristes américains se trouvaient dans les zones menacées. Le président Barack Obama a annoncé que des spécialistes américains des catastrophes étaient sur place et prêts à aider. Il a également adressé un message de soutien au peuple mexicain. Le Venezuela a, lui aussi, proposé son assistance. "Nous sommes solidaires du Mexique, nous sommes à la disposition du gouvernement et du peuple mexicains pour leur apporter l'aide dont ils pourraient avoir besoin en ce moment", a déclaré le président vénézuélien Nicolas Maduro. Toutes les boutiques ont été fermées dans la ville touristique de Puerto Vallarta et les propriétaires ont calfeutré leurs vitrines. "J'ai distribué des rubans adhésifs à des gens qui n'étaient pas préparés", raconte Ramiro Arias, propriétaire d'une boutique d'encadrement. Les hôtels du front de mer de Puerto Vallarta ont été évacués et des touristes ont été conduits vers des abris, l'aéroport ou des stations d'autobus. Selon les autorités, 3.500 personnes au total ont quitté Puerto Vallarta par autobus et avion. Un centre de la Croix-Rouge a été transformé en abri pour 109 personnes parmi lesquelles des Américains, des Canadiens et des Italiens. "J'ai eu la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment", commente un jeune Italien, diplômé en médecine. "J'ai découvert qu'un ouragan arrivait grâce à un artisan. J'ai pensé que c'était une blague".

