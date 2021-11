Mexico (AFP). L'ouragan Patricia au Mexique: dégâts moins importants que prévu

L'ouragan Patricia, qui a touché terre sur la côte Pacifique du Mexique et était annoncé comme le plus puissant de l'histoire, a causé des dégâts "moins importants" que prévu, a annoncé vendredi soir le président mexicain Enrique Peña Nieto. "Les premières informations confirment que les dégâts sont moins importants que ceux attendus d'un ouragan d'une telle magnitude", a déclaré M. Peña Nieto dans un message télévisé à la nation. "Cependant, il est important que la population reste dans les abris" a-t-il ajouté. "Nous ne pouvons pas encore baisser la garde. J'insiste, la partie la plus dangereuse de l'ouragan n'est pas encore entrée sur le territoire". Le président a averti que Patricia allait provoquer de fortes pluies sur la côte Pacifique mais aussi dans les Etats du centre et du nord-est. En quelques heures, cette tempête s'est transformée en ouragan le plus puissant de l'histoire avec des vents atteignant 325 km/h, faisant craindre une catastrophe de grande ampleur au moment de son entrée sur le territoire mexicain. L'ouragan Patricia était plus puissant que le typhon Haiyan, qui avait causé la mort ou la disparition de 7.350 personnes aux Philippines en novembre 2013. Tout en restant de catégorie 5, l'ouragan Patricia a perdu de sa vigueur en entrant sur les côtes mexicaines avec des vents atteignant toutefois 270 km/h.

